Buscará Laura Polo impugnar resolución del IEEQ sobre violencia política de género

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2020.- Luego de resolver el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) la inexistencia de violencia política de género en dos expedientes, Laura Polo Herrera, diputada local por Morena, afirmó que buscará impugnar la decisión del órgano electoral.

En entrevista, la legisladora, quien interpuso las denuncias, reconoció que no le sorprende la resolución del IEEQ, y subrayó, que no se debe perder de vista que este tipo de procedimientos son innovadores, por lo que este tipo de denuncias, ante la falta de legislación, fijan nuevos criterios para sancionar la violencia política.

“Sí voy a impugnar, porque a mí me parece que sí es violencia, y a ellos no; pero son como el mismo grupo que siempre ha estado. Está medio desinformado de cómo se deben hacerse las cosas, porque yo no sé que investigarían”, cuestionó.

La legisladora subrayó que este asunto se llevará a las últimas instancias y se impugnará esta resolución ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEQ).

Fue el 12 de marzo, cuando el IEEQ dio a conocer que debido a la falta de elementos para clasificarse como violencia política de género, se rechazaron dos expedientes.

Cabe recordar que fue durante las discusiones del exhorto para que se declarara Peña Colorada como área natural protegida, cuando la legisladora por Morena dio a conocer, en una rueda de prensa, que supuestamente fue víctima de violencia política en razón de género por parte de dos diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), y del Partido Verde Ecologista de México (PEVM), respectivamente. Esto debido a que, aseguró, su opinión fue denostada e ignorada por parte de ambos legisladores.