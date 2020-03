Adultos mayores se manifiestan en Constituyentes por apoyo de Qrobús

Esto pese a que la Sedesoq informó que cerrarían la atención en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez como medida preventiva por el coronavirus (COVID-19)

Usuarios preferentes del transporte público colectivo “Qrobús”, en su mayoría adultos mayores, se manifestaron esta mañana en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para pedir que se les brindara atención y pudieran recibir su apoyo para transporte.

Y es que la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro (Sedesoq) informó que cerrarían la atención en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez como medida preventiva por el coronavirus (COVID-19), aunque las atenciones seguirían por otros medios.

De acuerdo con los testimonios de los manifestantes, desde muy temprano los usuarios llegaron a formarse para ser atendidos, sin embargo, al informarles que no habría atención decidieron cerrar, en ambos sentidos, avenida Constituyentes.

“Como no nos dicen nada y nos nos avisaron que no iban atender hoy (…) que no nos traigan como locas aquí haciendo alboroto, no estamos para eso, queremos que nos atiendan; nos dijeron que sí nos iban atender, por eso la gente no se ha ido”, declaró Alicia Colín.

En tanto, la señora María mencionó que no se ha dado el apoyo como prometieron y agregó que mucha gente no puede o desconoce como acceder a Internet; además, la manifestante aseguró que la liga que proporcionó la Sedesoq para descargar su boleta no funciona.

“No da la información, mucha gente no puede acceder a Internet y están viniendo, sobretodo los adultos mayores y esperamos, nos dijeron que sí nos van atender, sí nos van a dar una solución”, enfatizó María. Cabe señalar que, hasta la una de la tarde, las personas permanecían en el lugar.