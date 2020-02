No hay investigación contra Calzada por irregularidades en Sagarpa: UIF

Fue involucrado en el posible desvío y mal manejo de 789 millones 986 mil pesos

No se tiene ninguna investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el priísta José Calzada Rovirosa, ex gobernador de Querétaro y ex titular de la SAGARPA -hoy SADER-, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.

“No tenemos ninguna investigación. Y no hemos tenido ningún requerimiento de ninguna autoridad”, declaró.

Cabe recordar que Calzada Rovirosa fue involucrado en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el posible desvío y mal manejo de 789 millones 986 mil pesos, correspondientes a apoyos y subsidios emitidos por la dicha dependencia federal.