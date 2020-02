Insensible decir que protesta de mujeres es de “conservadores”: Dorantes Lámbarri

El dirigente panista aseguró que, el PAN apoyará cualquier acción que dignifique y sirva para que los derechos de las mujeres sean escuchados

El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro respaldará que este nueve de marzo, las trabajadoras de los Comités Directivos Municipales y del Comité Directivo Estatal puedan ausentarse de sus jornadas laborales, informó el dirigente estatal, Agustín Dorantes Lámbarri, quien enfatizó, “decir que esta protesta está organiza por los conservadores, es no ser sensible a la realidad del país“.

Dorantes Lámbarri aseguró que, el PAN defiende y apoya cualquier acción que dignifique y sirva para que los derechos de las mujeres sean escuchados, ya que, es una realidad, que falta seguridad para todos en el país y no se puede permitir que mueran 10 mujeres al día.

“Decir que las marchas o las manifestaciones de paro de actividades de las mujeres, este nueve de marzo, son en contra del presidente o son organizadas por los conservadores, es no querer aceptar lo que está pasando y no ser sensible a la realidad que vive el país”, enfatizó.

El dirigente panista dijo que no se trata de politizar y que, como formación política, los albiazules quieren sumarse a este movimiento ciudadano; por lo que, hizo un llamado a los representantes de Acción Nacional, para que se sumen a este esfuerzo y permitan a las mujeres ausentarse de su jornada laboral.