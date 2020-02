Diputados de tres partidos apoyan paro de mujeres pero se pronuncian contra el aborto

En rueda de prensa, los legisladores fueron cuestionados sobre sus propuestas para combatir la violencia de género. La diputada de Querétaro Independiente, Connie Herrera, señaló estar a favor de la vida

Los legisladores locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Herrera Martínez, Ricardo Caballero de Encuentro Social (PES) y la diputada de Querétaro Independiente, Concepción Herrera, se manifestaron a favor del movimiento en contra de la violencia contra las mujeres, y el paro del #9 de marzo.

Sin embargo, el legislador del PVEM descartó proponer una iniciativa para despenalizar el aborto en el Congreso local y la diputada de Querétaro Independiente se declaró “totalmente pro vida”.

Hace unas semanas, un colectivo feminista originario de Veracruz lanzó la convocatoria para el paro del 9 de Marzo; a partir de ese momento, partidos políticos y funcionarios se han manifestado sobre este movimiento.

En rueda de prensa, los legisladores fueron cuestionados sobre sus propuestas para combatir la violencia de género. La diputada de Querétaro Independiente señaló estar a favor de la vida y subrayó que no quería que se entendiera este pronunciamiento como que “estamos sumándonos de una manera abusiva”. Posteriormente, presentó una iniciativa para crear una Fiscalía de Investigación en Feminicidios en el estado.

“Nosotros a favor de la vida. Su servidora a favor de la vida y también como fuerza política a favor de la vida (…) El tema de, obviamente, la interrupción que finalmente, entiendo que así lo dicen coloquialmente la interrupción de un embarazo, un embarazo no se puede interrumpir; pero bueno el tema de las penalidades ya están”, dijo.

En tanto, el legislador del PVEM, si bien explicó que estará abierto a estudiar una propuesta de despenalización del aborto, esta tendría que estar muy bien analizada y con reglas claras para que no se cometan errores.

“No puede ser algo que se deje abierto. Yo creo que cualquier cosa que afecte una vida, en el caso de una persona que no ha nacido (…) tiene que ser bien analizado y tiene que ser con reglas muy claras para que no se cometan errores; pero, sin duda, estoy abierto a estudiar el tema y, en conciencia, emitir un voto”, enfatizó.

Subrayó que “este no es un tema de partidos” y se caería en la revictimización de tratar de sacar “raja política de un tema que, sin duda, nos duele a todos”.

“No estamos aquí como legisladores que representamos una fuerza política. Estamos aquí como ciudadanos, como mexicanos, como queretanos y que estamos preocupados por lo que viene sucediendo”, dijo.

Por último, el diputado local del PES -partido que se ha pronunciado en diversas ocasiones contra el aborto-, al ser cuestionado sobre acciones concretas para sumarse a este movimiento, señaló que “es muy pronto para marcar agenda” y adelantó que, a partir de hoy, se podría trabajar para endurecer las penas en diferentes delitos, no solo el feminicidio.

“El día de hoy me sumó a esta causa tan sensible para todo México, no nada más para que sea el 9 de marzo, sino que siempre se esté protegiendo a la mujer y no porque sea el sexo débil, al contrario, la mujer es el sexo más fuerte que tenemos en el país, porque son las que deciden también elecciones”, enfatizó.