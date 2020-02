Analizará FDS vetar reforma que permite mayor seguridad a funcionarios

El mandatario explicó que dicha reforma corresponde a la armonización de las leyes locales de una reforma que realizó el gobierno federal

Como parte de sus facultades como mandatorio estatal, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, analizará vetar la reforma federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así lo indicó al ser cuestionado sobre la aprobación del Congreso Local a dicha reforma, que permite que los funcionarios públicos en materia de seguridad puedan conservar elementos de seguridad para su protección una vez que hayan dejado su cargo.

Indicó que como cada ley que llega del Congreso Local será analizada, sin embargo hasta el momento no ha sido tornada a su oficina.

“En cuanto me llegue se los informó; tengo esa facultad, pero no tengo nada, no tengo nada de la Legislatura (¿lo analizará?) si, no podemos dejar pasar así”, declaró.

El mandatario explicó que dicha reforma corresponde a la armonización de las leyes locales de una reforma que realizó el gobierno federal; y enfatizó que la misma Ley señala que los funcionarios que quieran mantener a los elementos de seguridad tendrán que presentar una justificación.

Finalmente, al ser cuestionado sobre sí seguiría empleando elementos de seguridad una vez que deje de ser gobernador, el gobernado señaló que esto no sucederá.