“Faltan por pagar 60 mdp por el Bloque” y habrá sanciones por trabajos fuera de tiempo

Aunque el Bloque, uno de los proyectos de infraestructura urbana más ambiciosos del municipio de Querétaro, ya se encuentra en operación, aún no ha sido formalmente entregado por parte de la empresa responsable de su construcción. El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero, informó que faltan por pagar 60 millones de pesos, y que habrá sanciones por los retrasos en la conclusión de los trabajos.

En entrevista, Romero declaró de forma textual: “Faltan por pagar 60 millones de pesos, porque todavía no se entrega formalmente la obra. Está en funcionamiento, pero la obra todavía no se entrega formalmente.” Esta situación obedece a que aún hay elementos técnicos, administrativos y contractuales por cerrar con la empresa contratista.

El Bloque es un edificio público multifuncional proyectado como un polo de innovación, capacitación y encuentro ciudadano, pero cuya construcción tuvo diversos ajustes y retrasos respecto a su calendario original. Pese a ello, desde finales de 2024 comenzó a operar parcialmente.

Sobre las consecuencias del incumplimiento en los tiempos pactados, Gerardo Romero fue enfático al afirmar:

“Hay sanciones administrativas económicas por trabajos fuera de tiempo, que en su momento el Órgano Interno de Control determinará, como en cualquier obra pública. Cuando hay un retraso en el contrato, el contratista debe justificar, y si no se justifica, el área de control interno determina la sanción”.

El funcionario explicó que estos procesos están en curso y son parte del procedimiento habitual cuando se incumplen los calendarios establecidos en contratos de obra pública. No obstante, dejó claro que el gobierno municipal será estricto en la aplicación de las medidas correspondientes.

El Bloque ya funciona, pero falta la entrega oficial

Romero precisó que, aunque el inmueble está operando, esto no significa que haya sido oficialmente concluido por la constructora:

“En términos contractuales, todavía no se entrega la obra. Se hacen pruebas, detalles técnicos, ajustes… pero eso no impide su funcionamiento. Se está usando.”

En este contexto, el titular de Desarrollo Urbano reiteró que mientras no se cierre formalmente el expediente de obra, no se puede liberar el total de los recursos comprometidos.