Municipio destaca inversión de más de 11 mmdp para obras en favor de los queretanos

Gracias al desarrollo de 844 obras y una inversión que superó los 11 mil millones de pesos en infraestructura para la educación, servicios públicos, vialidades y seguridad, se hizo la diferencia en la calidad de vida de las familias queretanas y en el desarrollo de la ciudad que queremos, aseguró Luis Nava, presidente municipal de Querétaro.

“Le hemos cumplido a las colonias, le hemos cumplido a los condominios, le hemos cumplido a los jóvenes con los espacios para la cultura, para el arte, que sin duda también son muy importantes porque fortalecen el tejido social y porque nos permiten tener una sociedad más sensible, más solidaria, y no hemos dejado de atender también estos espacios culturales, pero también le cumplimos a las siguientes generaciones. Nosotros nos comprometimos a trabajar, no para la siguiente elección, sino para la siguiente generación” comentó Luis Nava ante líderes del sector de la construcción, comités de obra y beneficiarios de algunas de las muchas obras realizadas en estos 6 años.

En el evento celebrado en el BLOQUE, Karolina Salinas, beneficiaria e integrante del Comité de obra de la alberca semiolímpica que se construyó en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro (CBENEQ), señaló: “La verdad es que ha sido un sueño que hemos tenido por más de 30 años y que hasta ahorita en su administración pudimos cumplirlo. Formar parte de este Comité para nosotros fue algo histórico”, por lo que agregó que la obra permitirá la formación de futuros maestros de educación física, además del beneficio a la comunidad estudiantil.

La secretaria de Obras Públicas, Oriana López Castillo, informó que las 844 obras abarcaron sectores como: educación, deporte, infraestructura pluvial y vial, alumbrado público, conservación del patrimonio cultural y movilidad; todas con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida de los queretanos, y donde destacó también la participación ciudadana para que cada una de ellas cumpliera con las necesidades de la comunidad.

Oriana López destacó la construcción de infraestructura pluvial como el parque La Queretana. En seguridad comentó como obras clave el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con el videowall más grande de Latinoamérica, así como las nuevas subcomandancias en Josefa Vergara, Juriquilla y próximamente la del Centro Histórico. También se desarrolló el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, un edificio tecnológico que impulsará la educación y economía.

También se reportó la pavimentación de tres millones 284 mil 984 metros cuadrados de vialidades, lo que equivale a pavimentar la ruta entre Querétaro y Sinaloa. Además, se bachearon 216 mil 674 metros cuadrados, equivalentes a 30 canchas de fútbol, y se instalaron 34 mil 514 nuevos puntos de luz en más de 400 colonias, con una inversión de 459 millones de pesos.

En materia de conservación se ejecutaron 12 obras dentro del Centro Histórico, destacando la restauración del Templo de la Cruz, que recibió el premio Gubbio a nivel mundial. También mencionó el trabajo en movilidad con la construcción de conexiones viales claves como el Viaducto Poniente, el puente San Pedro Mártir y la prolongación de Bernardo Quintana hasta el Anillo Vial Fray Junípero Serra, que conforman un circuito vial más eficiente para aquella zona de la ciudad.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, recordó que desde 2018, el compromiso del alcalde fue encontrar el “cómo sí” para la atención de los problemas de infraestructura al interior de los condominios, lo que permitió que a la fecha se haya beneficiado a mil 262 condominios, con una inversión superior a los 228 millones de pesos, mejorando la calidad de vida de más de 334 mil personas.