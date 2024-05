Agustín Dorantes propone fortalecer CFE con energías renovables

Agustín Dorantes, candidato al Senado de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, reiteró que bajo la premisa de defender a Querétaro y aportar por su continuo desarrollo, presentó su propuesta para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que ya no se vaya la luz, para que ya no se sufra por los apagones y que ya no se pause el día a día.

Asimismo, agregó Agustín Dorantes que “vamos a luchar para garantizar el suministro de energía eléctrica, que haya competencia, energía renovable, y precios más baratos”.

Indicó que el actual gobierno federal “nos prometió una CFE cumplida con su función, cuidando el medio ambiente; pero hoy vemos que eliminaron la competencia, llegó la opacidad y la CFE hizo corto circuito”.

Agregó que, es urgente, que se garantice la luz en todos los hogares, que las empresas no tengan pérdidas por las fallas de la CFE, que los hospitales sigan funcionando como debe ser, que las escuelas sigan operando, que se cuente con el internet que hoy es una herramienta aliada y que se cuente con la electricidad para los nuevos inversionistas que ven a México para instalarse.

“Con tu confianza, para ser tu voz en el Senado, por tu aportación a lograr que Querétaro siga siendo ejemplo a nivel nacional por su gente, vamos por un buen servicio de energía eléctrica; porque vamos a demostrar que mientras a ellos se les funde el foco, nosotros lo encendemos”.