Zapata afirma que no pedirá licencia

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata, aseveró que puede realizar sus trabajos de campaña y desempeñar sus funciones legislativas, lo anterior lo declaró después de justificar el no pedir licencia.

El actual diputado mencionó que su suplente Jairo Iván Morales Martínez, también realizará labores de campaña, por lo que aseveró que el puesto en el Congreso local no puede quedar abandonado.

Ante la pregunta por parte de la prensa sobre si, en lugar de realizar dos trabajos, las labores legislativas y de campaña, alguno de los dos perfiles, ya sea su suplente o él, desistiera de contender en el presente proceso electoral, respondió que “es criterio de ustedes” y reiteró que puede realizar las dos funciones.

“Siempre he estado pendiente del trabajo legislativo, lo he dicho, no pediré licencia y hay que recordar que además mi suplente va a campaña, entonces, si los dos pedimos licencia, estaríamos dejando de manera irresponsable un puesto sin cubrir en el congreso” comentó.

Puntualizó que, cuando una persona sale a realizar su campaña tiene presente sus funciones y responsabilidades, y aseguró que la diferencia la ha marcado día con día al realizar sus labores legislativas.

También reconoció que en los cargos públicos, la ciudadanía queretana está al pendiente de las labores que se realizan, por lo que dijo sentirse con la confianza de pedir el voto, debido a sus trabajos realizados en la presente LX Legislatura local.

“Bueno pues, ese es el criterio que podrían tener ustedes (el dejar una candidatura) me parece que puedo cumplir perfectamente con ambas funciones” señaló.

En cuanto a los pendientes de las labores legislativas, como la iniciativa de ley de seguridad privada que se comenzó a trabajar a raíz de los hechos ocurridos el 5 de marzo del 2022 en el estadio La Corregidora, Zapata aseguró que estos trabajos legislativos no se realizaron por motivo de este evento, y aseguró que este dictamen se tiene que terminar en la presente Legislatura local.