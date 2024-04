Soy una gigante a comparación de Chepe Guerrero: Gabriela Moreno

“Soy una gigante” a comparación de Josué “Chepe” Guerrero, declaró la candidata por el Municipio de Corregidora por el partido político Querétaro Seguro, Gabriela Moreno, al ser cuestionada sobre cuál era su estrategia para contender contra el candidato panista.

Mencionó que desde las regidurías ha hecho trabajos en el Municipio de Corregidora y, dentro de las labores que mencionó, expuso la implementación del transporte gratuito y la creación de una dirección para tratar los asuntos territoriales; señaló que por estas acciones y por otras más, dijo que es una “gigante” a comparación de “Chepe” Guerrero, ya que aseguró que la gente la conoce.

“Si tu hablas de gigantes, yo soy una gigante comparada con Chepe, porque yo he caminado por este municipio y me conocen mucho más, he hecho grandes cosas para Corregidora” comentó.

Señaló que “Chepe” Guerrero solo ha crecido por el dinero, y aseguró que su trabajo con la ciudadanía lo va a respaldar.

La continuidad de la cuarta transformación no depende de un partido político

También mencionó que espera que la cuarta transformación pueda llegar al municipio de Corregidora, ya que, a pesar de haber salido del Partido del Trabajo (PT), un partido político que trabaja con Morena y en el cual perteneció por 30 años, espera que los ideales de la continuidad de dicha transformación puedan llegar por medio de su candidatura.

Aseveró que los ideales de tener una “transformación” en el territorio queretano no son exclusivos de un partido político, y de esta manera invitó a aquellos que votarán por Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República, y que están inconformes sobre el cómo ha actuado Morena en Querétaro, son bienvenidos en Querétaro Seguro.

Señaló que Morena en Querétaro empezó a trabajar al “viejo estilo” de la “vieja política” en donde las candidaturas se dan por “dedazos” y “compadrazgos”, dejando de lado a los simpatizantes y militantes que trabajan día con día en el partido.

“Nuestros ejes están basados en eso, en una política transformadora y progresista, y creo que ahora Querétaro Seguro hace bien en abrirle las puertas a mucha gente, que me las abrió a mí que estaba formando por 30 años parte de un partido político que apoyaba a los ideales de Andrés Manuel López Obrador” mencionó.

Puntualizó que Morena dio las candidaturas a las personas menos posicionadas y que pertenecieron al Partido Acción Nacional (PAN) y que, inclusive, una de ellas ayudó al actual gobernador del Estado de Querétaro a llegar al poder.

Por último, aseguró que Corregidora necesita nuevas propuestas para que la administración municipal crezca, al igual que lo hace el municipio.