Sosa se compromete a regresar a las colonias después de las campañas

Roberto Sosa Pichardo, candidato a diputado federal del 4° Distrito de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD), se reunió con vecinos de las colonias Balaustradas, Prados del Mirador y Plazas del Sol 1ª y 2ª sección, en el Municipio de Querétaro, para presentar sus propuestas legislativas.

Durante este encuentro se comprometió con los ciudadanos a hablarles siempre con la verdad, a regresar después de las campañas y a ser su gestor ante el próximo presidente municipal.

“Nunca decir una mentira, no engañar, lo que se pueda bien y lo que no se pueda pues decir: no se puede”, expresó.

Como parte de su proyecto legislativo indicó que el tema de seguridad es prioritario de atender y por ello está dirigido a recuperar para los municipios, los fondos que la federación destinaba a este rubro, como el FORTASEG. Además, dijo que es urgente atender el tema de la seguridad en las carreteras.

Habló también sobre la importancia de la educación para el desarrollo del país, por lo cual se está proponiendo el regreso de las escuelas de tiempo completo, los apoyos con becas y la revisión a profundidad de los planes de estudio del país. Destacó también la importancia de regresar el Seguro Popular, del apoyo al comercio y propuestas en temas ambientales.

“Este domingo 2 de junio va en juego muchísimo, muchas generaciones,

nuestros niños, nuestro país. Es bien importante que nos comprometamos y salgamos a votar”, expresó finalmente el candidato.