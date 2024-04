Santiago Nieto abre la puerta a buscar la gubernatura de Querétaro en 2027

Santiago Nieto Castillo es de nuevo candidato al Senado de la República por Morena tras la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que para el candidato es también la antesala de la búsqueda de la gubernatura de Querétaro en 2027.

Para Nieto Castillo, el hecho de que la sentencia de la Sala Superior reconociera que su residencia oficial sí es San Juan del Río también le permitirá buscar algún cargo de elección popular en 2027 y este intento, que calificó de “antidemocrático”, por querer impedirle participar ahora y en el futuro “ha fracasado”.

“Me permite ser candidato también el 2027 ir por un cargo de elección popular local. Esto es importante porque le panismo me quiso sacara al a mala y es una victoria de la justicia y la legalidad. Los panistas decían que con esto no podría ser candidato a gobernador en 2027, no sé qué sucederá ese año, pero queda claro que esa visión autoritaria se les acaba de caer”, señaló.