Hay una campaña para invisibilizar a Álvarez Máynez y a MC: Paulina Aguado

Existe una campaña de desprestigio y para invisibilizar al candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y a los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) por todo el país, señaló la candidata a la alcaldía de Querétaro capital por ese partido, Paulina Aguado Romero y sostuvo que se debe a que tienen “terror” de que su partido ha logrado alcanzar los niveles que lo acercaban al segundo lugar cuando su candidato fue Samuel García, quien se bajó de la carrera para mantener el gobierno de Nuevo León para su partido.

Según dijo, Álvarez Máynez fue, en contraste con sus rivales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, el candidato que sí hizo un debate de propuestas y que no fue atacado frontalmente por las candidatas presidenciales de los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) y, su otra rival de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Nos tienen terror. Está creciendo tanto MC, lo vemos en la efervescencia. Se ha generado una campaña muy limpia de propuestas, creativas, talento, al afianzarse con los jóvenes. Eso genera terror y por eso hay instrucciones directas de que nos invisibilicen, lo sabemos desde que Samuel subió al segundo lugar”, señaló Aguado Romero.

Según dijo, la campaña de MC “es orgánica” y consideró que así deberían ser las campañas políticas y no como, dijo, están haciéndolas sus rivales manteniendo gastos de campaña que consideró “insultantes” y llenando al país de propaganda política que, aseguró, MC está evitando y promoviendo una campaña en redes sociales.

Además, consideró que sus rivales a la alcaldía de Querétaro están comenzando a hacer compromisos que, sugirió, pueden caer en la corrupción, lo que habla de que es necesario que la ciudadanía valore el votar por “la tercera vía” que busca alejarse tanto del oficialismo de Morena-PVEM-PT, como de la oposición englobada en la alianza PRI-PAN-PRD.

“Se pagó una guerra sucia para invisibilizar, pero la ciudadanía nos recibe con los brazos abiertos y ese es un termómetro que tenemos. Lo tiene el propio Álvarez Maynez cuando la juventud y la ciudadanía los recibe. No tenemos el presupuesto que tienen los otros partidos, pero no traemos carpetas de investigación, tenemos las manos limpias y por eso no verán ese despliegue de espectaculares. Esto es orgánico, es como debería ser la política mexicana”, señaló.

Cabe señalar que, según la encuesta de Encuestas de Político MX de las preferencias electorales, Álvarez Máynez es el candidato que más ha crecido en conocimiento y en preferencias electorales, pasando del 3 por ciento a cerca del 10, un nivel cercano que solo tuvo el anterior candidato de su partido, Samuel García, aunque sigue a 20 puntos por debajo de a Xóchitl Gálvez y 50 por debajo de Claudia Sheinbaum.