Candidatos del Verde firman ‘Agenda Adax’ contra la violencia de género

Manifestándose en favor de la despenalización del aborto a nivel federal, medida que impulsan en su agenda política, Gabriela Argüelles, candidata al Senado de la República, y Rodrigo Carrera Ávalos, candidato a diputado por el Distrito Federal 4, firmaron la agenda ‘Agenda Adax’.

Según argumentaron, el decidir sobre si mantener o interrumpir su embarazo debe ser una reflexión personal de las mujeres y no debe existir una criminalización, por lo que, de llegar al Congreso de la Unión, impulsarían la homologación de las leyes federales y estatales para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional perseguir penalmente a las personas que aborten.

“Hubo mucho tiempo en el que fue un tabú, pero al igual que con los casos de abuso, es necesario que comencemos a hablar las cosas y esta es una manera de impulsar el normalizar los temas y hacerlos cotidianos”, consideró al respecto Argüelles.

Por su parte, Carrera Ávalos coincidió en la propuesta de Adax Digitales para trabajar en favor de proteger a las infancias que han sido agredidas sexualmente por sus familiares y consideró que no debería prohibirse a menores de edad interrumpir el embarazo cuando se trata de una agresión sexual.

“Parte de nuestro proyecto en el PVEM es darle voz a los grupos vulnerables y no es posible que tengamos que penalizar el abortar a una mujer que sufrió una agresión sexual y no se les puede obligar a tener un hijo de su agresor”, consideró.

Esta propuesta, señaló Mayra Dávila, vocera de la asociación civil Adax Digitales, implica por ejemplo la creación de un protocolo de atención a las infancias que sean víctimas de violencia sexual y un manual de procedimientos para profesores, además de crear mecanismos para que se les garantice protección a los profesores ante las amenazas que podrían recibir por atender casos de violencia sexual contra menores.

Asimismo, propone la persecución de oficio de toda la violencia de género, la recuperación del fondo de protección a mujeres que dejó de existir para sostener refugios de asociaciones civiles y se daban fondos a proyectos particulares, en un momento donde ya han acompañado 60 casos con características donde un familiar agrede sexualmente a menores de edad y en los que, además, no son denunciados por familiares que se dan cuenta.

“Hemos acompañado el caso de Pedro Escobedo. Por eso le hemos denominado Ley Adax porque una de nuestras integrantes vivió esta situación donde quien ejerce patria potestad decidió no denunciar y hemos batallado mucho por la no prescripción del delito. Hay casos donde papás, mamás, abuelos y abuelas no denuncian pese a saber”, señaló.