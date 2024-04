Actos proselitistas están prohibidos dentro de la UAQ: Rectora

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha establecido medidas claras en relación con la participación de candidatos políticos dentro de su campus, en el contexto del proceso electoral en curso.

La rectora, Silvia Amaya Llano, explicó que si bien los actos proselitistas están prohibidos, se han establecido lineamientos para que las Facultades inviten a candidatos de manera equitativa.

Amaya explicó que no es necesario que los candidatos notifiquen directamente a la Rectoría sobre su participación, por lo que reconoció no tener un registro exacto de cuántos han acudido hasta el momento. Sin embargo, aclaró que los lineamientos no avalan la realización de actos de campaña dentro de la institución.

“La intención es dar la misma oportunidad a todas y todos los colores los partidistas y por eso se establecen lineamientos y requisitos para que se presenten. Entonces, no estamos autorizando proselitismo al interior de la universidad, o sea, más bien, lo que se busca es que la participación de candidatos sea bajo las mismas oportunidades y no haya sesgo”, explicó.

El objetivo principal de estas medidas, según la rectora, es garantizar igualdad de oportunidades para todos los candidatos, independientemente de su afiliación partidista, y evitar cualquier sesgo político dentro de la universidad.

Es importante recordar que algunos candidatos ya han visitado la UAQ, como Felipe Fernando Macías Olvera, candidato a la alcaldía de Querétaro capital por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por Morena, quienes ofrecieron charlas sobre temas relacionados con la participación ciudadana y la experiencia política en diferentes facultades.

La rectora subrayó que estas acciones no deben ser consideradas como actos proselitistas, sino como pláticas acordes a la experiencia y conocimientos de los políticos invitados. En este sentido, es fundamental presentar la información de manera imparcial, evitando cualquier sesgo que pueda surgir.

“En algunas ocasiones se han hecho invitaciones de forma particular, pero para que hablen temas no de política, sino de expertiz de cada uno de los candidatos. Entonces, si hay que tener cuidado en cómo se presenta esta información que efectivamente no se vea sesgado”, señaló