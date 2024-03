Morena Querétaro realiza prácticas “del PRI” de antaño para imponer candidatos: Arce Islas

Morena en Querétaro está utilizando prácticas del priísmo de antaño para imponer candidatos, mencionó la militante morenista y aspirante a la candidatura, Paloma Arce Islas, quien señaló de nuevo que se buscará imponer a Arturo Maximiliano García Pérez.

En ese sentido, aseguró que comenzó una guerra sucia en su contra en la que se busca, por un lado, minimizar su trabajo como militante y fundadora del partido, así como el de otros sectores como el caso de José Dolores “Lole” González Ortiz, quien esta mañana también ofreció una rueda de prensa manifestándose contra Arturo Maximiliano.

“Hay un ambiente donde pareciera que ya no hay de otra, que es un candidato, pero eso se veía en el PRI de antes, donde ya previo se sabía quiénes serían los candidatos, pero eso no debe suceder en Morena. Se está haciendo un clima en el que se minimiza mi trabajo cuando he trabajado como una mujer de izquierda y en defensa de la Cuarta Transformación”, señaló.

Por otro lado, Arce Islas señaló que en esta campaña de guerra sucia en su contra se le ha acusado de ser cercana al panismo, en especial al exgobernador Francisco Domínguez Servién, y acusándola de apoyar al exgobernador panista durante su periodo como legisladora local al final del sexenio que terminó en 2021.

Ante esto, defendió que como coordinadora de los diputados locales de Morena, hace dos legislaturas sí criticó al exgobernador panista, en especial en la entrega de sus últimos dos informes del Poder Ejecutivo ante el Congreso local, destacando que su trabajo se encuentra publicado en redes sociales.

Al respecto, señaló esta campaña como “mentiras” y que minimizan su trabajo como “mujer de izquierda”, señalando que quien sí tiene vínculos con el panismo es Arturo Maximiliano, mismo que recordó, se desempeñó como coordinador de campaña del actual gobernador, Mauricio Kuri González, cuando este buscó ser alcalde de Corregidora.

“Empiezan una guerra sucia en mi contra por alzar la voz, donde me acusan de ser panchista, cuando están los testimonios en mis redes sociales (…). Ahora me están acusando de estar con el PAN cuando sabemos claramente (que Arturo Maximiliano) sí viene de ese partido, ha trabajo ahí y ha sido coordinador de campaña del hoy gobernador Mauricio Kuri González”, señaló.