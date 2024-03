Paloma Arce se lanza contra Arturo Maximiliano, “ex jefe de campaña de Kuri”

Las divisiones en Morena Querétaro volvieron a hacerse presentes con un videocomunicaco publicado por la aspirante a la alcaldía capitalina, Paloma Arce Islas, quien señaló a Arturo Maximiliano García Pérez, ex candidato a la alcaldía por Morena en 2021, de ser parte “de los neoliberales” que buscan “a toda costa incrustarse” en el partido guinda.

Para la militante morenista, los “neomorenistas” no han defendido las políticas que sostienen a la Cuarta Transformación, eligiéndose como candidatos a estos perfiles por sobre quienes tienen ya una larga carrera partidista en la formación que, según sus estatutos, es un partido progresista de izquierda.

Maximiliano García, cabe recordar, renunció a pocos meses de las elecciones de 2021 a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), lo que es para Arce Islas un ejemplo de cómo “panistas se disfrazan con la piel de Morena”, pues, apenas hace cuatro años, quien sería el candidato puntero de Morena fue un “férreo crítico” del movimiento encabezado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Antes de ser candidato, recordó Arce Islas, Maximiliano García fungió como uno de los coordinadores de camapaña de quien es hoy el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, esto cuando el mandatario estatal buscaba ser alcalde de Corregidora por el PAN, aunque sin tener aún la militancia (a la que se registró ya como gobernador).

Para Arce Islas, quien ya amenazó con salir del partido ante “incosistencias”, opinó que hay dardos de apoyo a Maximiliano e hizo un llamado a los morenistas queretanos a la defensa de los dieales de su partido, rompiendo además con el rechazo de divisiones dentro del partido que sostuvo en su visita la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Les pido su respaldo e indignación ante la inminente designación del ex coordinador de campaña de Mauricio Kuri como candidato de nuestro partido a la capital las y los verdaderos morenitas no lo debemos permitir no nos representa es tiempo de las mujeres”, señaló en un mensaje que, de hecho, publicó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.