INE ha recibido 16 impugnaciones en Querétaro

La vocal ejecutiva de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza, mencionó que han recibido un total de 16 impugnaciones; enfatizó que todas han sido desechadas.

También agregó que la mayoría de las mismas son en contra del ahora candidato impugnado, Santiago Nieto.

En cuando a las impugnaciones desechadas, mencionó que han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); también agregó que varios actores políticos impugnaron los acuerdos de desechamiento, y señaló que este tipo de actos son totalmente válidos.

Detalló que ir la impugnación es han sido por actos anticipados de precampaña y campaña, además del uso de la imagen de un menor de edad en propaganda; reiteró que las mismas se desecharon.

“El medio de impugnación que se interponga no suspende los efectos del acto, es decir, hoy si tú me preguntas, yo te diría que las candidaturas están registradas en él términos que establece la ley hasta eu no haya una determinación de una autoridad jurisdiccional”, comentó.