Infonavit anuncia campaña para cambio de créditos a pesos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará jornadas de atención a la ciudadanía para el cambio de 26 mil créditos, y que ahora en lugar de ser calculado en veces de salario mínimo (VSM) sea en pesos, lo que evitaría el incremento anual derivado del aumento al salario mínimo de los trabajadores, dejando así el monto del crédito fijo, informó Diana Félix Andrade, delegada en Querétaro de dicha dependencia federal.

Los fraccionamientos donde se realizarán estas brigadas del 27 de enero al 27 de febrero serán Geo Plazas, Villas del Refugio Norte, Hacienda la Cruz, Paseos del Marqués, Los Encinos, La Pradera y Real Solare, y se podrán realizar otros trámites como:

– Convertir los créditos en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos, a través de Responsabilidad Compartida

– Solicitar la cancelación de su hipoteca

– Obtener Descuentos por Liquidación Anticipada

– Solicitar la Devolución de la Subcuenta de Vivienda

– Acceder a un financiamiento para reparar y mejorar su casa

– Pedir un financiamiento Unamos Créditos junto con un amigo o familiar

“El modelo que conocemos anterior olvidémoslo (el de VSM), no se parece en nada porque después de que firma ya puede ver su estado de cuenta y comprar. Además, con el pago del 5% del patrón y no se puede rebasar el 30% del salario de las personas. Faltan 26 mil beneficiarios, cerramos 2023 con 31 mil en todos el estado”, señaló al respecto.

En 2023 se colocaron casi 11 mil 900 créditos, lo que representó un incremento del 20% respecto a los 9 mil 900 que se colocaron en 2022. Sin embargo, aún no se alcanzan los 13 mil en promedio anual que se entregaron de 2019 a 2021. Estos créditos significaron una derrama económica para estos beneficiarios de 52 mil millones de pesos, de igual forma, un incremento del 16% con respecto a 2022.

https://micuenta.infonavit.org.mx

En ese sentido, la delegada señaló que existe una visión social sobre la precalificacion y el manejo de los créditos, por lo que se les busca dar las facilidades para que su deuda pueda significar más bien el acceso al derecho a la vivienda, por lo que continuarán con las brigadas que, en 2023, alcanzaron 101 mil trabajadores en el estado.

“A veces solo es despejarles la duda y no hemos encontrado casos que no han visto su factor actual para pagar, aunque hayan convertido a pesos. Toda persona que califica para ver sus puntos ya sabe cuándo liquidará su crédito de mantenerse esas condiciones, la mensualidad ya no cambia, si la persona sube su sueldo ya no subirá”, explicó.