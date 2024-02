Gobierno federal ha abandonado a las mujeres: Lupita Murguía

Lupita Murguía señaló que la ausencia de políticas públicas en favor de la mujer ha sido una constante en los más de 5 años del actual gobierno de México, por lo que aseguró que “Hoy vemos un abandono a las mujeres muy grave por parte del Gobierno Federal”.

Enfatizó que temas tan sensibles como erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país, requiere un trabajo de coordinación y corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

“Ningún orden de gobierno debe decir: a mí no me toca y a mí no me corresponde. Claro que les toca a todos, claro que hay mucho por hacer y trabajar en la materia. Hay que mostrar sensibilidad en el combate a la violencia contra la mujer” dijo.

Murguía añadió que Querétaro es uno de los estados donde sí se trabaja y dan pasos concretos para no desproteger a ninguna mujer, porque son el pilar de nuestra sociedad.

“En Querétaro se habla permanentemente de la mujer, porque hay un trabajo evidente hacia este sector de la población. Y para muestra, es el primer gobierno paritario que se tiene en la actualidad en nuestro estado”.