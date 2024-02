‘Chema’ Tapia confirma que competirá sólo con el partido Verde Ecologista tras ruptura con Morena

José María ‘Chema’ Tapia Franco, precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Querétaro, anunció que participará en el proceso electoral, aunque implique combatir con la segunda fuerza política en el estado, el “aliado” del Verde, Morena.

Tapia Franco sostuvo, además, que ganó siete encuestas dejando atrás al resto de los candidatos morenistas y que fue esto, “la faltad e compromiso y reconocimiento”, lo que provocó las fricciones que terminaron por fracturar la relación entre ambas formaciones políticas que, en las elecciones federales, son aliados y comparten candidatura presidencial.

Esta fractura, sin embargo, parece haber tenido ya consecuencias pues el mismo Tapia Franco reconoció que ni él ni el resto de su formación política han sido convocados para asistir a la reunión “interna” que Claudia Sheinbaum Pardo encabezará con morenistas aquí en Querétaro.

“No, a nosotros no nos han convocado, yo me he enterado que viene nuestra futura presidenta de México a través de los medios de comunicación, pero a nosotros no nos han convocado, es una reunión interna de ellos (…). La decisión a nivel nacional de separar la coalición obedece a la falta de compromiso y reconocimiento, no de Morena Nacional, sino de la dirigencia estatal”, señaló.