El proyecto de la 4T está por encima de cualquier “ambición y capricho personal”: Morena

El proyecto de la Cuarta Transformación está por encima de cualquier “ambición o capricho personal”, por lo que la dirigencia estatal de Morena privilegiará eso antes que vulnerar los principios promovidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así lo aseguró el secretario general de Morena, Israel Pérez, esto tras la ruptura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Por su parte, la lideresa local de Morena, Rufina Benítez, señaló que el clima en el que se da esta decisión del Verde se da también en un momento en el que los militantes morenitas pugnaron por ir en solitario y aseguró que se analizan los pasos as seguir en conjunto con la dirigencia nacional del partido guinda y con el Partido del Trabajo (PT).

“El Verde hizo oficial su posición, que no va la alianza. Nosotros tenemos que ver con el nacional cómo vamos a ir, cómo estará con respecto al PT, pero al interior del partido hay muchas voces, la gran mayoría, por que vayamos solos en la contienda electoral. Vamos a analizar el panorama y a tomar la decisión, pero sí hay una fuerte postura de que vayamos solos”, señaló.

Pérez, sin embargo, fue más severo al asegurar que los acuerdos sobre las elección de las candidaturas comunes de los tres partidos deben ir de acuerdo a las convocatorias y reconociendo que el partido Verde ha impulsado iniciativas en lo local que han provocado el rechazo de la militancia de su partido.

Asimismo, recordó que la convocatoria solicita “que se abstengan a realizar campañas publicitarias”, pues podría en desventaja entre quienes puedan invertir “millones de pesos en campañas publicitarias” y quienes no, aunque rechazó mencionar al precandidato del Verde, José María ‘Chema’ Tapia Franco, quien lleva varios meses promocionando su imagen pese a que no se habían iniciado aún las campañas.

“Hubo puntos de diferencias sobre el proceso de cómo poder llegar a las definiciones, que ni están sólidas aún, sobre los candidatos a los cargos de elección popular (…). El hecho de que algunos no quieran ir en algunos municipios es porque estos partidos han presentado propuestas que no han sido bien aceptadas por la militancia (…), lo más importante es el proyecto (de la 4 T), no las ambiciones personales”, señaló.