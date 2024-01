Por falta de tierras no se creó la unidad de la Guardia Nacional en Corregidora: Roberto Sosa

El alcalde del municipio de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, mencionó que debido a la falta de tierras no se pudo consolidar el proyecto en donde se establecía instalar una unidad de la Guardia Nacional en su demarcación.

Por lo anterior, señaló que se están haciendo esfuerzos para reforzar la seguridad en el municipio a través de la coordinación de su administración con la Guardia Nacional y el Ejército para trabajar en este sector.

Aseguró que se aportó tierra, en la cual se tenían contempladas dos hectáreas, pero a pesar de ello no fue suficiente, por lo que no hubo manera de ejecutar este proyecto.

“Intentamos hacerlo y no se consolidó, entonces, nosotros, a pesar de esto, estamos reforzando la seguridad en coordinación con el estado, también con la propia Guardia y con el Ejército” comentó.

Sobre si apoyaría a la siguiente administración municipal sobre este tema, aseguró que se encuentra abierto a la posibilidad, ya que tiene la voluntad para ayudar y, en caso de haber posibilidad de conseguir más tierra para la elaboración de esta unidad, aportará para que la unidad de la Guardia Nacional en este territorio sea un hecho.

“Se necesitaba más tierra, nosotros aportamos, pero no fue suficiente, entonces después ya no hubo manera de consolidar este proyecto (…) si se requiere más tierra se consigue, no es que el municipio cuente con un banco de tierra que podemos ofrecer, siempre lo va a haber para reforzar el tema de seguridad, lo que para nosotros es importante” puntualizó.

Debido a lo anterior mencionado, explicó que su actual administración ha enfocado sus esfuerzos en materia de seguridad y, de esta manera, evitar que la violencia se propague en el Municipio de Corregidora.

Cabe recordar que en un principio se tenía contemplado que 130 elementos de la Guardia Nacional se instalarán en esta unidad para abonar a la seguridad de cinco regiones de los 18 municipios del estado de Querétaro.