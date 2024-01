Inaugura UAQ centro de investigación en Tequisquiapan

La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq) encabezaron la apertura del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico “Tequexquite” que estará ubicado en el campus Tequisquiapan.

Los estudiantes de las licenciaturas en Diseño Industrial, Arquitectura, Nanotecnología, Ingeniería Biomédica y otras especialidades, en este espacio podrán realizar investigaciones, tesis y proyectos interdisciplinarios a través de áreas como: diseño de equipo médico, inteligencia artificial, rehabilitación en movimiento humano, eco-arquitectura y edificaciones inteligentes.

Coordinado por el Dr. Carlos Andrés Pérez Ramírez y el Mtro. Alejandro Antonio Salinas Aguilar, este espacio busca fomentar el bienestar y la dignidad de las personas con iniciativas como ”Dispositivo de nivel de estrógeno para la detección de la menopausia prematura” e “Identificador de infecciones vaginales por medio de PH en mujeres mexicanas en edad fértil”.

Tiene como antecedentes múltiples desarrollos gestados con diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad de Guadalajara (UDG) y la Universidad Iberoamericana.

Además, dos publicaciones científicas: A CNN-Based methodology for identifying mechanical faults in induction motors using thermography y Diagnostic strategies for breast cancer detection: from image generation to classification strategies using artificial intelligence algorithms.

Este Centro también ha intervenido en el municipio de Tequisquiapan con labores de desarrollo social —integral e incluyente—, vinculación académica, generación de políticas públicas para la creación de empleos y fomento de la cultura emprendedora entre jóvenes.

Los coordinadores de “Tequexquite” manifestaron su intención de seguir colaborando con la sociedad, otras facultades de esta Casa de Estudios, universidades y el sector empresarial; asimismo, agradecieron el apoyo financiero brindado por Concyteq.