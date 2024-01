Estos son los delitos electorales establecidos en la ley, explica la FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizará un operativo de guardia para garantizar la fuerza operativa que reciba las denuncias de la ciudadanía por delitos electorales, esto desde el primero y hasta la madrugada del 3 de junio, cuando el proceso electoral cierra al estar ya las casillas electorales resguardadas por las autoridades electorales, así lo informó la vicefiscala de delitos electorales, María de los Ángeles Torres Delgado.

En ese sentido, la funcionaria señaló que estos delitos no pueden considerarse culposos, es decir, por descuido, sino que son intencionales y a conciencia. Además, explicó que las sanciones van desde multas hasta prisión; si se trata de servidores públicos implicaría una inhabilitación o suspensión de sus cargos.

“Los delitos electorales únicamente pueden considerarse de manera voluntaria o intencional, aquí no cabe el descuido o delito culposo (…) en materia electoral no se puede decir ‘hay se me olvidó que ya había votado en otra casilla’; estos delitos se llevan a cabo porque quieren realizarse, con conciencia” señaló.