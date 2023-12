Siete de cada 10 trabajadores en México piensa cambiar de empleo en 2024: Encuesta OCC

La OCC realizó una encuesta anual sobre la evaluación que hacen los trabajadores acerca de su situación laboral durante el 2023.

El sondeo indagó si a los trabajadores mexicanos les gustaría y piensan buscar un nuevo empleo en 2023, a lo que 75% afirmó que sí quieren un nuevo empleo, lo que representa un incremento del 22% respecto a la encuesta del año pasado.

Un 21% aseguró que podría escuchar propuestas, 2% respondió que no porque le gusta el trabajo que tiene y otro 2% dijo que le gustaría, pero no lo hará.

Al preguntarles cómo califican su situación laboral este 2023 respecto al año anterior, el 38% opinó que fue mejor que en 2022, para un 33% su situación laboral fue exactamente igual que hace un año, mientras que el 29% la calificó como peor que el año pasado, un 7% menos que el año pasado.

Los trabajadores que opinan que su situación laboral empeoró con respecto al 2022 (29%) lo atribuyen a:

47% se quedó sin trabajo.

44% no consiguió un trabajo en todo el 2023.

23% gana menos que antes.

22% no tuvo ningún beneficio laboral, ni en aumento salarial, ni en prestaciones, ni en crecimiento.

13% no tuvo ningún tipo de desarrollo profesional.

11% renunció porque el trabajo ya no era lo que esperaba.

9% no tiene contrato fijo.

9% tiene más responsabilidades y menos tiempo personal o para su familia.

7% no tiene prestaciones.

4% dejó su trabajo para emprender sin lograrlo.

Al entrar en detalle sobre las razones por las que consideran que su situación fue peor este año, 23% dijo que por falta de oportunidades, 14% porque hay un mal liderazgo en su empresa, 10% por falta de decisión de buscar mejores oportunidades laborales, 8% lo atribuye al ambiente laboral tóxico que hay en su centro de trabajo y 5% porque tiene una jornada laboral de 12 horas o más.