Kuri ha logrado contener la inseguridad en Querétaro: Xóchitl Gálvez

El gobernador, Mauricio Kuri González, ha logrado contener el problema de la inseguridad en Querétaro, sin embargo, en el resto del país se mantienen los incidentes de asesinatos producto de “la ocurrencia criminal” de la política de “abrazos, no balazos” del presidente, Andrés Manuel López Obrador, así lo aseguró la pre candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En ese sentido, señaló que para ella la seguridad será “su principal prioridad” de llegar a la presidencia de la República, lo que implicará trabajo con los tres órdenes de gobierno, colaboración con los Estados Unidos, así como la participación de expertos en seguridad.

“Gracias a Dios, ustedes tiene un gobernador como Mauricio Kuri porque ha podido contener el problema de la inseguridad, pero ya no está pudiendo porque los criminales están al acecho de las familias. Querétaro no está como está Zacatecas, Tamaulipas o Baja California, pero necesitan una presidenta que no le ande dando abrazos a los delincuentes”, señaló.