Fernando González debería renunciar: Alejandro Pérez

El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Alejandro Pérez Ibarra, mencionó que si el actual secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, no puede garantizar la entrega de las obras terminadas de Avenida Paseo de 5 de Febrero, ni el trabajo en las mismas por un lapso de 24 horas continuas, tiene que renunciar a su cargo y rendir cuentas al respecto.

También pidió al actual gobierno estatal que sancione a la empresa ICA por los retrasos que se han tenido en las obras mencionadas; consideró que es “absurdo” que se ponga como pretexto a la lluvia el no poder entregar los trabajos terminados en el presente mes.

“Nosotros en Morena exhortamos al gobierno del estado para que sancione a la empresa que está llevando a cabo la obra de Avenida Paseo 5 de Febrero, no es posible que sigan retrasando la entrega de esta obra generando el caos vial para todos los queretanos (…) me parece absurdo que pongan de pretexto que algunas de las lluvias que en las últimas semanas se vivieron sean la causa por la cual, 5 de Febrero en diciembre no se esté entregando” opinó.

Señaló que existen personas que tienen su patrimonio en bancarrota debido a que no se han culminado estas obras, ya que en esta zona existen cientos de comercios que se ven afectados por esta situación; añadió que las obras se encuentran descontroladas.

Enfatizó que no es posible que a mediados del presente año se haya dicho que se tenía un avance del 70%, pero que al cierre del 2023 no se puedan entregar las obras terminadas, y consideró que existe la posibilidad de que la entrega de la misma se realice en los tiempos electorales del próximo año.

Aseguró que las obras están generando tiempos más largos en los traslados y un impacto económico a los bolsillos de las y los queretanos.

También añadió que su partido advirtió que las obras en esta zona de la capital queretana no iban a resolver el problema de movilidad que hay en el estado de Querétaro, lo anterior lo mencionó tras su conocimiento de las palabras de gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri, en donde reconoció que el total del tráfico no iba a desaparecer a pesar de que los trabajos en Avenida Paseo 5 de Febrero se encuentren culminados.

“Yo creo que tendría que rendir cuentas (Fernando González) el gobernador tendría que buscar que esta gente que realmente resuelva los problemas de la ciudad, hoy en Morena queremos que le vaya bien a Querétaro, en este sentido pues, las personas que no estén dando los resultados, pues que sean sustituidas por alguien que verdaderamente de los resultados y cumplan las expectativas que los queretanos necesitan (…) una renuncia, claro que si” mencionó.

Comentó que lo único que va a cambiar con estos trabajos es el diseño de las banquetas, puentes, luminarias, entre otros aspectos estéticos; concluyó que estas obras están mal planeadas, “carísimas” y esta acción se va a cobrar en las próximas elecciones.