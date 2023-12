Egresado de la UAQ gana por segunda ocasión concurso nacional de Matemáticas

Por segunda ocasión, Héctor de Jesús García Escamilla -egresado de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)- fue acreedor, por segunda vez, a uno de los primeros tres lugares en el Concurso Nacional de Matemáticas “Pierre Fermat”, organizado por la Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Lo anterior, al obtener el tercer lugar en el 25° certamen, habiendo conquistado previamente la medalla de plata en la edición anterior, celebrada en 2022. Dicha competencia cuenta con la participación de instituciones educativas públicas y privadas y se integra en tres niveles: secundaria, medio superior y superior; además, está compuesta por dos etapas: eliminatoria —de 25 a 30 preguntas de opción múltiple, aplicada en todas las sedes participantes— y final —de cinco preguntas de respuesta abierta con sede en la ESFM del IPN—.

El universitario también ha participado y ganado otros concursos nacionales e internacionales, como el Open Mathematical Olympiad for University Students y el Mundial Universitario de Matemáticas, sumando un total de dos medallas nacionales y cinco internacionales; explicó que “esta etapa de cuatro años de olimpiadas universitarias me ayudó a cumplir mi sueño de ser medallista en competencias internacionales”.

Después de la trayectoria alcanzada, esta representa la última contienda y medalla del joven, pues ahora se dedicará a su vida profesional, enfocada en el apoyo a estudiantes que quieran participar en certámenes relacionados al área STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés), así como a buscar una oportunidad en el extranjero para dedicarse al ramo de la ciencia y la tecnología.

“El tercer lugar en el ‘Pierre Fermat’ es un premio especial porque es el último que voy a tener; es una decisión ya tomada cuyas razones son muchas, pero también es algo que me llega mucho al sentimiento. Me voy muy melancólico porque ha sido una de las etapas más increíbles, extraordinarias, bellas y hermosas que he tenido en mi vida, pero es momento de pasar la página. Ahora toca ayudar a talentos jóvenes que son muchos; la Universidad tiene una gran plantilla en ese rubro”, mencionó el egresado de la FI.

García Escamilla agradeció el apoyo que la Máxima Casa de Estudios queretana y la FI le brindaron durante su formación, el cual le permitió obtener los logros que ha acumulado; sostuvo que “tanto la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, como el director de la FI, Manuel Toledano Ayala, me ayudaron enormemente con estímulos económicos y morales para que yo pudiera enfocarme en mi etapa de competidor olímpico. Recibí el respaldo como lo que fue: mi segunda casa, junto a la de mi familia, a través de un soporte constante, prioritario y efectivo”.

Finalmente, el universitario puntualizó que la participación en olimpiadas de conocimiento puede abrir las puertas a un gran futuro profesional, toda vez que se desarrollan competencias y se acceden a oportunidades únicas; de igual manera, destacó el valor de la red de contactos que se forma con otros expertos en el ramo, lo cual puede facilitar el emprendimiento o el ingreso a empresas de prestigio.

“Las olimpiadas son un gran camino hacia oportunidades laborales increíbles; se ganan tanto habilidades como oportunidades. Lo más importante es que forjas relaciones con gente extremadamente capaz en sus campos y eso te puede ayudar si quieres concebir un proyecto propio o entrar en una empresa. Les invito a que entren en el mundo de las olimpiadas, ya que marca de manera positiva la vida”, subrayó.