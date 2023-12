Armando Rivera “últimamente no ha tenido una mayor presencia en el partido”, reconoce Murguía

Armando Rivera Castillejos, ex alcalde de Querétaro Capital, no ha estado activo en las actividades del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció la aspirante al Senado de la República, Guadalupe Murguía Gutiérrez, quien además dijo desconocer si se inscribió a la candidatura del Movimiento de regeneración Nacional (Morena) al gobierbno capitalino.

“Creo que Armando pues últimamente no ha tenido una mayor presencia en el partido, pero no conozco . Fíjese que he leído en algunos este comentario, me parece que es un trascendido de medios, pero no conozco que sea algo en donde él haya tomado alguna definición”, señaló.

En ese sentido, rechazó que haya en el partido blanquiazul una desbandada de panistas y aseguró que existe el interés del partido por integrar a todos los afiliados para que se sientan parte del proyecto que representa Acción Nacional, que en estas elecciones compartirá en la alianza “Fuerza y Corazón por México” con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI)

“No, no hay esta preocupación como tal. Lo que sí hay es el interés de ir con todos los panistas en los diferentes municipios, intintegrarlos y que se sientan parte del proyecto de Acción Nacional”, señaló.

Según versiones periodísticas, el ex aclade panista, que gobernó la capital de 2003 a 2006, estaría buscando volver a gobernar ahora con Morena. Sin emabrgo, en el registro de afiliados de Imstituto Nacional Electora (INE) se revela que, al menos hasta el corte de agosto de este año, el ex funcionario seguiría siendo panista, aunque hay que acotar que este registro no se ha actualizado en los últimos tres meses.

Rivera Castillejos, cabe recordar, fue regidor de 2012 a 2015 en su último cargo como funcionario; además, se desempeñó como secretario del Trabajo y Tesorero en el gobierno de Francisco Garrido de 2002 a 2003; y de Desarrollo Económico en el gobierno de Igancio Loyola de 1997 a 2001. Asimismo, de 2003 a 2015 fue consejero estatal del PAN y de 2009 a 2015, consejero nacional.