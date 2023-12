22 de enero, fecha límite para tramitar credencial de elector

Derivado de la Campaña Anual Intensa, el Instituto Nacional Electoral en el estado de Querétaro informa que se han realizado un total de 105 mil 118 movimientos y entregado 102 mil 748 credenciales para votar con fotografía a sus titulares. En esta campaña, la ciudadanía ha realizado 35 mil 142 trámites por cambio de domicilio seguido por la reposición de la credencial con 41mil 126 movimientos y 18 mil 482 inscripciones.

En esta campaña los jóvenes que cumplen 18 años entre el 23 de enero y hasta el 2 de junio de 2024, pueden realizar el trámite de su credencial para votar con fotografía de manera anticipada. Con corte al 10 de diciembre, se han inscrito un total de 2 mil 288 jóvenes nacidos en dicho periodo; mientras que, de los nacidos entre el 1 de septiembre de 2023 y el 22 de enero de 2024, se han inscrito un total de 9 mil 232 jóvenes.

En este sentido, el Instituto invita a la ciudadanía a que acuda al Módulo de Atención Ciudadana a más tardar el 22 de enero de 2024 a realizar el trámite de su credencial para votar con fotografía incluyendo la inscripción por primera vez, corrección de datos, cambio de domicilio y reincorporación; posterior a esta fecha, ya no se podrán realizar estos trámites.

De igual manera, el INE le recuerda a la ciudadanía la apertura de 5 módulos de atención ciudadana los sábados en horario de 09:00 a 14:00 horas.

* Av. Río Moctezuma No. 266 A, Plaza San Juan, Locales 22 y 23, Col. El Pedregoso

* Av. del Sol No. 6, Plaza Solaris Local 5, Col. El Sol

* Av. Pie de la Cuesta No. 1703, Plaza Bugambilias Local 14, Col. Los Robles

* Av. Luis Vega y Monroy No. 320, Col. Plazas del Sol, 1ra. Sección

* Av. Paseo Constituyentes No. 1690, Local 21, El Pueblito, Plaza Estrella

* Prol. Constituyentes Ote., Lote 3 Manzana 3, Local 126, Residencial del Parque, El Marqués, Plaza Xentric

* Boulevard Peña Flor No. 1006, Col. Ciudad del Sol, Plaza comercial Rr

Cabe señalar que, con corte al 30 de noviembre del presente año, el estado de Querétaro cuenta con un padrón electoral de un millón 902 mil 108 y una lista nominal de un millón 873 mil 513 ciudadanos.