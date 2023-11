Los artistas musicales son generadores de empleo: Gustavo Cervantes

Los artistas, conforme aumentan su fama, se van convirtiendo en generadores de empleo y son en sí mismos una empresa, explicó Gustavo Cervantes, quien tiene una larga trayectoria en el mundo del management.

A través de los años, Gustavo ha constatado el valor de los artistas musicales como generadores de empleo. Detrás de cada disco o de cada concierto existe un gran número de personas que se han entregado al proyecto de ese artista, creen en él y trabajan arduamente para sacarlo adelante.

“El manager dirige toda una orquesta, no es solamente una persona, son muchas personas alrededor. Tiene que dirigir a la disquera, estar en contacto con el de relaciones públicas, con la gente de las redes sociales, tiene que ver las entrevistas, los músicos, los ingenieros, las partituras, el staff, las grabaciones, la oficina, ver las cuentas, el que va a vender; tiene un trabajo increíble”, detalló.

Sin embargo, a veces a los artistas les cuesta dimensionar el valor que tiene su proyecto para las demás personas, y eso ha sido lo más difícil de gestionar en su carrera, nos cuenta el experto.

“El artista peca de pensar que todo lo sabe o lo hace bien y a veces la ruptura es algo personal donde el trabajo está muy bien pero tu le comentas “oye sabes que no puedes hacer esto porque tu imagen” y lo toma a mal, porque él quiere hacer alguna cosa que le gusta, pero tu estás cuidando la imagen del proyecto porque todas esas personas viven del artista. Tu cuidas al artista, pero también tienes que cuidar a todo tu entorno y ese peso que tienen y a veces no dimensionan. Es como si tuvieras una empresa y dices “hoy vamos a cerrar no queremos trabajar”.