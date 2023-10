Próximo 27 de octubre, MEXABOX en Querétaro

Manuel Sánchez Oyarzun y Johan Solorzano Avilés, fundadores de la empresa de espectáculos BlackClaw, presentaron el evento MEXABOX mismo que se realizará en Querétaro a finales de octubre, esto con el objetivo de continuar fomentando uno de los deportes más emblemáticos de México.

Dicho evento, se llevará a cabo el próximo 27 de octubre en las instalaciones del Polideportivo de la Universidad Anáhuac, recibiendo a más de 10 pugilistas en las categorías de: 75 kg, peso súper ligero, súper welter, peso mosca, y peso welter.

Los jóvenes empresarios anunciaron que será a través de la plataforma de eticket en donde la ciudadanía podrá obtener sus accesos para este espectáculo deportivo que dará inicio a partir de las 17:00 horas.

En su intervención, los deportistas externaron su interés por que el público queretano se involucre más con el boxeo, pues señalaron, es un deporte que ha tomado gran relevancia tanto a nivel profesional como de entrenamiento personal.

MEXABOX espera la asistencia de 1500 espectadores en un evento familiar que se distribuirá a través de 3 zonas con costos como: zona plata $150; zona oro $350; y zona VIP $450; más cargos del sistema de boletaje.

Los Boxeadores que estarán presentes en dicho evento son:

75 kg: Héctor Jusepe vs Víctor Fletes

Peso Súper Ligero: Ricardo “El pitbull” Estrada vs Julián Toledano

Súper Welter: Mario Emilo “El negro” Castillo vs Fernando “El tito” García

Peso Mosca (pelea semi estelar, revancha): Alfredo “El chespy” De la Cruz vs Julio “El cholito” Vega

Peso Welter (pelea estelar): Fabián “El lobito” Trejo vs Jesús “El diablo” Méndez.