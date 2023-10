Profesores de comunidades indígenas se manifiestan contra cambio de banco para sus pagos

Cerca de 200 profesores de comunidades indígenas, de municipios como Amealco, Querétaro, Tolimán, Cadereyta y Ezequiel Montes, se manifestaron frente a las instalaciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) por el cambio de banco para el pago de sus nóminas a Banbajío.

Sus argumentos, son que dicho banco no tiene cobertura en las comunidades alejadas de las zonas urbanas; además de que no se les preguntó ni se llegó a un acuerdo sobre cómo deberían pagarse sus nóminas como lo establece la Ley Federal del Trabajo; ya que existen dudas sobre cómo deberán pagar ahora los créditos obtenidos en el banco donde antes pagan sus salarios.

“Ellos solamente toman una decisión administrativa desde un escritorio. Tenemos una cuenta bancaria, si quieren hacer una portabilidad que ellos apertura cuentas, yo ya tengo una. Existe una Ley Federal del trabajo y en el artículo 101 marca que el pago debe ser efectivo y en el lugar donde vive uno. Y que se puede pagar en un banco siempre y cuando se llegue al acuerdo con el trabajador”, se dijo en la manifestación.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, reconoció que los argumentos de los profesores van desde el hecho de que no hay instalaciones de Banbajío en todas las comunidades, pero aseguró que el Banco se comprometió a poner cajeros y oficinas, además de que existe un convenio con 10 bancos más para que puedan acudir y retirar sin ninguna comisión.

Asimismo, confirmó que la USEBEQ no habría explicado oportunamente a los profesores la forma en la que tendría que realizarse este cambio y aseguró que tanto los pagos domiciliados, como los de créditos obtenidos por otros bancos, serían “asumidos” por Banbajío.

“USEBEQ les está explicando que no les representará ningún perjuicio. Si algún maestro tiene una hipoteca con un banco, un pago domiciliado, Banbajio asume el crédito y las condiciones de domiciliación del pago en las mismas condiciones. En su momento no hubo un acercamiento explicando las condiciones y que no debe ser motivo de perjuicio ni para quienes están en las comunidades más alejadas”, explicó.