Gallos quiere sacar puntos de C.U.

Los Gallos Blancos de Querétaro quieren seguir sumando unidades fuera de casa cuando visiten a los Pumas de la UNAM en duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2023.

Querétaro viene de empatar en casa ante La Fiera de León, con un José Zuñiga inspirado, convirtiéndose en el nuevo hombre gol del equipo plumífero al sumar tres goles en los últimos tres partidos.

La visita a Ciudad Universitaria no será sencillo, puesto que en los cuatro partidos que Pumas ha jugado de local, no han conocido la derrota, por lo que Gallos Blancos no tendrá la facilidad de meterse a la cancha del Olímpico Universitario para sacar los tres puntos.

A pesar de que Pumas viene de perder ante América, los dirigidos por el Antonio Mohamed ha ido de menos a más en el torneo tanto en la calidad de juego como en los resultados, puesto que tras 10 jornadas, los universitarios se han colocado en el sexto lugar de la tabla general con 15 puntos. Cabe mencionar que para este partido no contarán con César “El Chino” Huerta debido a una suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas.

Por su parte, los dirigidos por Mauro Gerk son de los mejores equipos visitantes, ya que en cinco partidos jugados fuera de casa, han conseguido tres victorias y dos derrotas; además de que cuentan con el antecedente de que en el mes de julio de este año, derrotaron 1 a 0 a los Pumas en la Leagues Cup.

Gallos no gana en CU desde el 2018

En los últimos 10 años, Querétaro sólo ha podido derrotar en dos ocasiones a los Pumas en calidad de visitante, la última de ellas fue el 21 de agosto de 2018 con un gol solitario del entonces canterano albiazul Marcel Ruíz, por lo que la cancha de Ciudad Universitaria es un campo que se le complica mucho a Gallos Blancos.

La última vez que jugaron ante Pumas cayeron 4 a 1, el 22 de septiembre del año pasado, cuando aún jugaba el astro brasileño Dani Alves en el equipo auriazul.