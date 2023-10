Estudiantes de la UAQ se manifiestan ante Palacio Nacional

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) , quienes forman parte del Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado (FNEP), se manifestaron afuera del Palacio Nacional con el fin de ser escuchados por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador con respecto a la modificación de la clasificación de los programas en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) y la entrega de becas a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), situación que ha dejado sin financiamiento o con una reducción del mismo a alumnos de doctorado y maestría del país.

Al respecto, Jorge Antonio Galván González, estudiante de la Maestría en Química Clínica Diagnóstica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), señaló que fue el pasado10 de octubre cuando el FNEP pidió entrar a “La Mañanera” del mandatario nacional a fin de obtener una respuesta con respecto al tema, sin embargo, no fueron recibidos.

Detalló que, posteriormente, acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar la intervención de los legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aunado a que ofrecieron una rueda de prensa presentando un punto de acuerdo respecto a las becas Conahcyt con el objetivo de que se respeten los lineamientos que la misma institución publicó en febrero de 2023, convocatoria a la cual pertenecen todos los estudiantes afectados.

“Alzamos la voz por todas y todos los que se dieron de baja o están a punto de hacerlo. El Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado se compone de todos los universitarios afectados por la indiferencia del Conahcyt y del Gobierno, además de que las situaciones de las becas parecen no mejorar, puesto que hubo un recorte del 95 por ciento de las becas del extranjero y no hay respuesta de nuestras solicitudes a los lineamientos actuales, contradiciendo de esta manera lo que se mencionó a través de la mañanera del 06 de septiembre en la sección de “¿Quién es quién en las mentiras?”, donde comentaron que no hay recorte de becas, sino todo lo contrario, que hubo un aumento del 40 por ciento”, enfatizó el universitario.

Asimismo, agregó que ante esta situación que impera, muchos estudiantes se han dado de baja o regresado a sus estados o países de origen, desertando de su proyecto de investigación a uno menos ambicioso que les dé la oportunidad de trabajar y estudiar.

En este sentido, indicó que tuvieron un acercamiento con la diputada federal por Querétaro, Lic. Paulina Aguado Romero, quien les mostró su apoyo con respecto a la movilización que los jóvenes universitarios de todo el país están realizando.

“Afortunadamente en la Cámara de Diputados hubo personas interesadas ante nuestra situación, la legisladora Paulina Aguado Romero nos mencionó que contábamos con su apoyo, porque no se le hace justo que la educación y la investigación en México se vaya a estancar por los nuevos lineamientos y, por otro lado, en el FNEP seguimos de pie, esperando una respuesta y si sigue habiendo un caso omiso ante nuestras peticiones, continuaremos exigiendo lo que nos pertenece”, concluyó el universitario.