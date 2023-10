Arranca Torneo Nacional de Judo en Querétaro

La directora de calidad para el deporte del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Carolina Acosta, en representación de la directora general, Iridia Salazar Blanco, encabezó la ceremonia de inauguración del torneo nacional de judo “Profesor Daniel F. Hernández”.

“En Querétaro impulsamos el Judo para llevarlo al siguiente nivel, este torneo conmemora al profesor Daniel F. Hernández quien es reconocido como el iniciador de las artes marciales en México”, señaló.

Dicho torneo nacional se desarrollará en el Auditorio Arteaga de la ciudad de Querétaro y tendrá la participación de más de 600 atletas de 29 entidades federativas en las categorías de primera fuerza, sub 18, sub 15 y sub 13.

En la ceremonia inaugural se contó con la participación de judocas, jueces, entrenadores y autoridades de la Federación Mexicana de Judo y la Asociación del Judo del Estado de Querétaro.