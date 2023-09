Secult lanza convocatoria al 2° Premio Estatal de Artes Plásticas y Performance en Torno a la Cultura del Deporte

La Secretaría de Cultura del estado (SECULT), convoca a las y los artistas plásticos locales a participar con obras de pintura, grabado, escultura y performance, en el Segundo Premio Estatal de Artes Plásticas y Performance en torno a la Cultura del Deporte, en el marco de los 100 años del olimpismo en México.

De acuerdo con la convocatoria, el objetivo es promover e incentivar la creación artística con el tema los procesos, valores y estética de la cultura física y la actividad deportiva, plasmando sus atribuciones estéticas, simbólicas, axiológicas, históricas y formales como parte medular de la constitución humana y social.

Se busca también fortalecer y diversificar la acción cultural en la producción artística local para fomentar y sensibilizar a la población queretana en perspectiva a los valores que el arte y el deporte generan en su conjunto, a fin de proporcionar mejores condiciones sociales y un mayor desarrollo humano integral.

De esa forma será posible variar la productividad en contenidos artísticos y culturales, y promocionar a las y los artistas locales en el mercado con sensibilidad deportiva. Las y los participantes deben ser mayores de edad y residir o desarrollar su actividad artística dentro del estado de Querétaro; no podrán participar en la convocatoria servidores públicos de cualquier orden y nivel de gobierno.

Cada artista podrá registrar una obra como mínimo y hasta tres como máximo, las cuales deberán reflejar las atribuciones estéticas, simbólicas, axiológicas, históricas o formales de la actividad física deportiva, mostrando elementos reconocibles y asociables a la praxis deportiva; las obras deberán ser originales, no estar inscritas en otros concursos, no pertenecer a ninguna colección pública o privada y no haber sido seleccionadas en otros certámenes.

A consideración del jurado se otorgarán tres premios de adquisición a las tres obras seleccionadas como ganadoras por un monto máximo de 40 mil pesos cada una; las obras ganadoras formarán parte de la colección del patrocinador adquisidor, que en este caso será la Agencia Conceptum la cual está comprometida en la divulgación de la cultura deportiva y artística, y en la generación de alianzas entre la producción artística y cultural con el mercado deportivo.

El registro de los participantes cierra el 8 de octubre próximo y debe hacerse a través de la página https://forms.gle/VmtrCkgQWJXskDDp6 . La convocatoria puede consultarse en https://culturaqueretaro.gob.mx/iqca/admin/uploads/convocatorias/5cb2537240f25cf724a577b82e23c8fb.pdf y para la aclaración de dudas la SECULT pone a disposición el correo electrónico convocatoria.decfestival@gmail.com .