Presentan conferencia “Entre datos y memorias: IA y la guerra sucia” en la UAQ

La conferencia organizada por el Laboratorio de Tecnociencias y Sociedad del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea (Cecriticc) titulada: “Entre datos y memoria: IA y la guerra sucia” se llevó a cabo en las instalaciones de Hangar Foro Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus Aeropuerto.

Esta conferencia estuvo dictada por Javier Yankelevich Winocur y Mariana Esther Martínez, miembros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quienes ante los estudiantes platicaron acerca de una herramienta tecnológica conocida como Angelus, que ha apoyado a arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia en México.

En su oportunidad, Yankelevich Winocur habló sobre la concepción del término “guerra sucia” y las personas víctimas de desaparición forzadas desde la década de 1960 y hasta la de 1980. Señaló que el proyecto Angelus se desarrolló en la CNB, una institución pública del gobierno federal creada en 2018, no judicial, que se dedica a buscar a todas las personas desaparecidas cualquiera sea la circunstancia en que se volviera inlocalizable.

“El sistema Angelus es una herramienta de computación que nos ayuda a organizar la información que obtenemos de distintas fuentes”, expresó.

Por otra parte, Mariana Esther Martínez platicó sobre las consideraciones que se tuvieron que tomar con el programa Angelus en cuanto a cómo manejar los datos, así como los detalles de la estructura de este sistema. Aseguró que este proyecto más allá de ser una herramienta de gran ayuda, no es posible afirmar que tiene la razón o no.

“El Angelus no es una máquina de la verdad, porque este no es un algoritmo que simplemente junta los datos y mágicamente te dice esto pasó; esto no puede ser, porque los que checan las contradicciones, las mentiras, las emociones y la intencionalidad son humanos”, afirmó.

Finalmente, el Christopher Cedillo, coordinador del Laboratorio de Tecnociencias del Cecriticc agradeció la participación de los ponentes, así como la de los estudiantes que se dieron cita en este espacio.