No hay trabajo a destacar en el quinto informe de AMLO: Antonio Zapata

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata, mencionó que no existe ningún trabajo a destacar en el quinto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; aseveró que las problemáticas de crimen y delincuencia siguen pendientes.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, aseveró que los cambios en la presente administración del Gobierno Federal no fueron significativos, por lo que ha significado un retraso en diferentes sectores.

Indicó que se tienen que fortalecer los sectores de salud, educación, becas y en infraestructura.

“Me parece que no hay mucho que celebrar o que festejar, no hubo grandes cambios en estos 5 años, no observamos ningún proceso, ningún trabajo que se pueda destacar en su gestión como presidente de la República” comentó.

Añadió que otro de los temas que le preocupan, es la desaparición de personas y de feminicidios, ya que aseveró que las estadísticas al respecto van en aumento.

Mencionó que espera que en el último año se tenga una mejora “significativa”, ya que argumentó que ha decepcionado en el tema de educación con la elaboración recién de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024.

Finalmente comentó que en lugar de hablar del próximo proceso electoral, se debe de cómo se cumplirán las necesidades de las mexicanas y los mexicanos.