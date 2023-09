No habrá ley seca ni indultos por fiestas patrias: Segob

No habrá ley seca por las Fiestas Patrias, pues es una vieja costumbre que ya no se realiza debido a que únicamente favorecía la venta ilegal de alcohol, informó la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, y acotó que se buscará restringir el acceso al Centro Histórico con bebidas alcohólicas que no se consuman en restaurantes.

“Es algo que no se ha establecido en Querétaro, entiendo que es el mismo criterio que se aplicaría, toda vez que se favorecería el clandestinaje. Ya desde hace varios años, en los eventos Patrios, lo que se va a restringir es el acceso al Centro Histórico con botellas, instrumentos metálicos o bebidas que no se consuman en un restaurante”.

En ese sentido, recordó que habrá estrellas del espectáculo tanto en la capital como en Corregidora, mencionando al grupo folclórico Fernando Urquiza, Alberto Águila, imitador de Jan Gabriel, y Lucerito, además de que el grito se dará por parte del gobernador, Mauricio Kuri González, a las 11:10 desde el Palacio de Gobierno.

“Queremos que sea una fiesta a la que puedan acudir familias y grupos de amigos con tranquilidad y a divertirse sanamente. Habrá atractivos artísticos importantes, desde las 9pm el grupo folclórico de Fernando Urquiza; a las 11:10 es propiamente el grito en Plaza de Armas; y terminando en Plaza de Armas estará Alberto Águila, la voz gemela de Juan Gabriel, va a seguir la fiesta; en el Zenea, estará Lucerito”.

Finalmente, recordó que desde el último año del gobierno del exmandatario, Francisco Domínguez, ya no se acostumbró realizar el tradicional indulto por parte del gobernador, esto debido a que se trata de una práctica anacrónica, es decir, que no corresponde a nuestra época.

“No hay este año ceremonia de indulto, desde la administración pasada. Era una costumbre que había en Querétaro y para algunos era un anacronismo. Me parece que en el último año del gobernador Domínguez ya no hubo ceremonia de indultos” concluyó.