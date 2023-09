AMLO destapa a López-Gatell para CDMX y baja a su prima en Chiapas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, buscará la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones.

“Sí, me dijo el doctor López-Gatell (de intención de contender por la candidatura de Morena para CDMX). No sé (vaya a renunciar), pero yo creo que él ya va a despedirse”, confirmó el mandatario.

Esto se da después de que, el que fue encargado del combate a la Pandemia de COVID-19, haya brindado una entrevista al periódico La Jornada donde confirmó su intención de acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum buscando esta candidatura, de la que ya se bajó Ricardo Monreal, pero en la que se mantienen Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa y Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Sheinbaum.

“Yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento venimos analizando la situación social y política de la Ciudad de México, y hemos identificado cuáles pueden ser las avenidas por las que transitemos”, subrayó López-Gatell en dicha entrevista.

Por otro lado, al cuestionársele sobre la intención de su prima, Manuela Obrador, de buscar la candidatura de Chiapas, el mandatario rechazó esta opción e informó que personalmente le pidió no hacerlo. Por ahora, la licenciada en Economía es diputada federal por Palenque, cargo que podría refrendar, pues fue aceptado por el mandatario.

“Sí, de que no tiene que participar, o sea, así. No me lo preguntes porque me van a multar, pero es un asunto, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de toda esas lacras de la política. No, mi familia, no”, explicó.

Cabe recordar que, cuando el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que permanecerá en su cargo y que no buscaría gobernar su estado natal, comenzaron a aparecer espectaculares de Manuela Obrador en ese estado, lo que podría significar que la lanzarían como candidata, situación que hoy fue negada por el mandatario, asegurando que personalmente le pidió a Robledo no apoyarla.

“No, hablé con ella directamente, pero cuando Zoé decide no participar, son amigos con Zoé y al día siguiente o los dos días, aparece que ella buscaba ser candidata al gobierno de Chiapas, hablé con Zoé y le mandé respetuosamente a decir que eso no”, informó.