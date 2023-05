El asma puede ser confundido con otros padecimientos: SESA

Debido a que en ocasiones el asma es confundido por las personas como otro padecimiento, el 73 por ciento de las personas con asma no están diagnosticadas de forma adecuada, según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Ismael Cossío Villegas”.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la detección inadecuada ocasiona mala calidad de vida, ausentismo escolar y laboral, mayor uso de los servicios de urgencias y más riesgo de mortalidad por esa causa.

El asma es una de las principales afecciones no transmisibles que afecta a niños y adultos, cuando las vías que conducen el aire a los pulmones se estrechan debido a la inflamación y la compresión de los músculos que rodean las vías respiratorias finas, lo que causa los síntomas del asma como: tos, sibilancias, disnea y opresión torácica.

Estos síntomas son intermitentes, y suelen agravarse durante la noche o al hacer ejercicio, por lo que en caso de presentar algún signo o síntoma de los mencionados se debe acudir a consulta médica. Además el asma es una de las principales enfermedades no transmisibles, que afecta a niños y adultos.

Los factores desencadenantes varían de una persona a otra, entre ellos figuran las infecciones víricas (resfriados), el polvo, el humo, los gases, los cambios meteorológicos, los pólenes de gramíneas y árboles, el pelaje y las plumas de animales, los jabones fuertes y los perfumes.

La confirmación del diagnóstico requiere de historia clínica para conocer si la persona es fumadora, convive con animales de compañía o está expuesta a contaminantes. También, se le aplican pruebas de función pulmonar.

Una característica particular del asma es que los síntomas empeoran por la noche, con tos, sibilancias, presión en el pecho y falta de aire; de forma regular se presentan después de una infección viral, exposición al humo de tabaco, olores intensos o fuertes emociones.

La SESA menciona que entre el 30 y 35 por ciento de pacientes tiene sobrediagnóstico de asma; es decir, no tienen la enfermedad, pero les prescriben fármacos para ese padecimiento por lo que al no recibir tratamiento adecuado, no alivian los síntomas.

Para llevar a cabo un tratamiento óptimo se debe tener: medicamento óptimo, control de los síntomas, así como revisión de ambientes laborales, personales y del hogar que afectan la salud emocional del paciente. El control se alcanza cuando los síntomas se reducen o desaparecen con el tratamiento.

Esta dependencia le siguiere a los pacientes acudir a consulta médica para evaluar y reevaluar al paciente, ajustar el tratamiento, revisar la respuesta al medicamento y verificar las comorbilidades que pueden influir en la respuesta al tratamiento.