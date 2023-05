Detienen a presunta agresora de menor lesionada en Puerta Real

La presunta agresora de Mariana, chica de 17 años que recibió un disparo en la cabeza el pasado 26 de abril, fue detenida en Oaxaca tras permanecer varios días prófuga después de dejar a la menor en estado crítico y debatiéndose entre la vida y la muerte, informó la Fiscalía General del estado en un comunicado.

Como ya había adelantado la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, se presumía que la joven huyó tras abandonar el arma en un restaurante cercano a Puerta Real, municipio de Corregidora, donde ocurrieron los hechos, y colonia desde la que vecinos se manifestaron el viernes pasado exigiendo justicia por la agresión de la joven.

“Hemos tenido comunicación a través de la subsecretaría de Derechos Humanos con los papás y atentos a su estado de salud. Sabemos que Mariana está bien atendida, que su condición, aunque delicada, es estable”, expresó la funcionaria, y agregó que había confianza en que la FGE diera con su paradero, situación que finamente se dio en colaboración con la Fiscalía de Oaxaca.

Las lesiones, cabe recordar, hacen impredecible la evolución de la salud de la menor de edad, informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, esto debido a que el disparo fue en la cabeza y lesionó uno de sus ojos, sin embargo, acotó que por el momento se encuentra estable y no parece haber riesgo de que pierda la vida.

“Están en vigilancia constante para brindarle la atención en lo que esté en la mano de los especialistas del Hospital General. No me comentaron que estuviera en riesgo la vida, sin embargo, son lesiones impredecibles. Lo que me comentaron es que hay lesión en un ojo”, puntualizó.

El domingo 30, Día del niño, vecinos se manifestaron para exigir justicia y agregaron la necesidad de que se tipifique el delito como feminicidio y no como homicidio, conduciendo en caravana desde Corregidora hasta las instalaciones de la FGE junto a la autopista 57.