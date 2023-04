DIF señala paradoja al buscar ayudar a los niños que piden dinero en las calles

En la actualidad, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Querétaro cuenta con 196 menores y adolescentes en resguardo en sus centros de acogida de día, informó el procurador de las infancias, Francisco Javier de Ávila Espinoza, siendo únicamente cinco las familias -tres de origen indígena- a las que se les ha apercibido para que eviten poner a sus hijos menores de edad a trabajar.

“Tenemos al rededor de cinco familias que tenemos identificadas con apercibimiento. Habrá que recordar que intervenimos hasta tres o cuatro veces, si siguen siendo omisos en tener a los niños en el crucero o no ingresarlos con nosotros, se hace el apercibimiento. Si están siendo vulnerados al rayo de sol o deshidratados, es cuando los trasladamos a fiscalía”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, recordó la paradoja de los pequeños en situación vulnerable que piden dinero en las calles porque, al influir emocionalmente en los automovilistas, significa un beneficio económico para la familia y por ende, el quitárselos además de choque emocional, también es una afectación en los ingresos familiares de personas ya de por sí en situación económica especialmente baja.

“Yo creo que al final es una realidad que tener al niño en la calle, para ellos (los padres), es más redituable económicamente. Va a causar una emoción en el automovilista, ver un niño en el semáforo, y darle alguna moneda. El que el niño no esté en calle puede ser una afectación”, consideró.

Por ello, la dependencia busca crear una socialización para que los padres comprendan que el DIF no les quita a los niños, sino que busca garantizar los derechos de los menores, y recordó que muchos de estos niños en situación de calle no estudian y a veces ni siquiera están registrados.

“Somos empáticos en decirles que, al final, no nos metemos con la venta que ellos realizan, sino con respetar los derechos de los niños que están siendo vulnerados al tenerlos en estas condiciones. Muchos no van a la escuela, muchos incluso no están registrados (en el registro civil). Quienes están en apercibimiento se está revisando si están siendo vulnerados en algún derecho en particular”, acotó.