De acuerdo con una encuesta realizada por México Elige, el 35.5% de los mexicanos mayores de 18 años no tienen actividad sexual, mientras que el 43.5% tiene relaciones entre 1 y 2 veces por semana, el 14.9% entre 3 y 4 veces y solo el 6.1% 5 veces o más por semana.

La encuesta, de acuerdo con la encuestadora, fue levantada entre el 9 y el 11 de febrero del 2023 a personas mayores de 18 años, con un margen de ± 5%.

Respecto a la edad de la primera relación sexual, el mayor porcentaje (21.2%) la tuvo entre los 19 y 21 años, en tanto, el 19.0% la tuvo entre los 16 y 17 años, 16.6% entre 13 y 15 años, 13.9% a los 18 años, 12.0% no ha tenido relaciones, 10.3% entre 22 y 25 años y 7.0% después de los 25.

Llama la atención que una gran mayoría se dice satisfecha con su sexualidad, ya que el 95.6% está mucho o algo satisfecho, y solo el 4.4% está poco o nada.

Respecto a las formas de prevenir embarazos, la mayoría 36.5% dijo utilizar condón durante la relación sexual, sin embargo, 35.4% aseguró no usar ningún tipo de anticonceptivos, el 11.5% tiene vasectomía o ligaduras, el 8.9% Si/DIU, pastillas, coito interrumpido y ritmo contempla la lista.

Respecto al las relaciones poliamorosas, la gran mayoría (75.4%) asegurá que no se puede amar a más de una persona a la vez, mientras que el 24.6% asegura que sí.

Finalmente, respecto a la diversidad de prácticas, 54.6% sí ha practicado sexo oral, mientras que el 45.4% no; el 29.7% ha hecho sexo anal, mientras el 70.4 % no lo ha practicado; 14.5% ha utilizado juguetes sexuales y el resto no. Las prácticas de sadomasoquismo (3.6%), orgías (6.0%) y tríos (9.2%) son las prácticas menos extendidas entre los encuestados.