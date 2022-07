Morena elegirá a consejeros distritales para renovar dirigencia

Quedan fuera las personas que tenga una sanción por parte de la Comisión de Honor y Justicia

El próximo 31 de Julio se llevará a cabo la votación para elegir a los nuevos consejeros distritales de Morena en Querétaro, los que a su vez elegirán a los nuevos dirigentes estatales de dicho partido, informó Mauricio Ruiz Olaes, delegado en funciones de presidente de Morena en el estado.

Ayer se dio a conocer la lista de aspirantes a consejeros distritales, de la que quedaron fuera de la lista todos aquellas personas que participaron como candidatos de otras fuerzas políticas en 2020, 2021 y 2022, incluso del PT o PVEM, que han sido aliados de Morena.

También quedan descartadas aquellas personas que sean militantes vigentes de otra fuerza política, y finalmente, también quedan fuera las personas que tenga una sanción por parte de la Comisión de Honor y Justicia.

De acuerdo con Ruiz Olaes, se tuvo un registro de 660 aspirantes en todo el estado, y se dio de baja a aproximadamente 25 personas.

“El partido está abierto para todas y todos, no hay un sectarismo, no hay una división, no hay preferidos, no hay ‘cargar los dados a un grupo político’, sino todo lo contrario, está abierto para que todas las mujeres y hombres de buena voluntad que se quieran sumar al proyecto, por supuesto que serán bienvenidos”, indicó.

Lo que sigue, de acuerdo con Olaes, son las asambleas distritales, el domingo 31 de julio las casillas se abrirán de nueve de la mañana a cinco de la tarde en los cinco distritos federales. En el distrito 1 se abrirán dos casillas por el tema geográfico, que es en Jalpan y en la cabecera distrital que es en Cadereyta, el distrito 2 en San Juan del Río, distrito 3 y 4 en la capital y distritito 5 en el municipio de Corregidora.

Mauricio Ruiz indicó que aún está en proceso de definición de las sedes donde se hará el proceso de votación, información que se dará a conocer a través de los canales oficiales. De esta votación saldrán 50 consejeros estatales, 25 mujeres y 25 hombres, es decir, los 5 hombres y 5 mujeres más votados de cada distrito

El domingo 14 de agosto se hará una asamblea estatal con los 50 consejeros, quienes elegirán quién será la presidenta del comité, quién será la presidenta o presidente del consejo, quiénes serán los secretarios y secretarias, es decir, la renovación de la dirigencia del partido.