Asegura PRI que se está avanzando en la consolidación de los liderazgos

La dirigente estatal del partido mencionó que esto brindará certeza a los militantes en las próximas elecciones

Nuestro principal objetivo es hacer a un lado la simulación y dar apertura a las ideas de la militancia; aseguró Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.

“Escuchar todas las voces y las ideas, nos permite avanzar como partido. Hoy tenemos en marcha un proceso interno, cómo hace mucho no se hacía; para la elección de quienes estarán al frente de los Comités Municipales y en el que la participación de cada uno de los priistas, es fundamental“.

Abigail Arredondo señaló que la dirigencia estatal que encabeza, ha visitado cada uno de los municipios, en vías de construir y hacer equipo: “porque lo que más lástima al PRI, es la división. Hoy regresamos con la base, con la gente que por muchos años ha estado con nosotros y que son ejemplo para quienes estamos aquí. Hay mucha gente que se siente desatendida, por eso, nuestro objetivo es que la militancia se sienta valorada y reconocida “.

La presidenta estatal del PRI destacó que es tiempo de la unidad y de la fuerza, ya que dijo, será la única forma de obtener triunfos que nos lleven a trabajar por Querétaro y sus habitantes.

“En el Partido Revolucionario Institucional estamos abiertos a los cuestionamientos y las críticas constructivas, pero no se vale hablar mal y no hacer nada para cambiar lo que no está bien. Busquemos las coincidencias y trabajemos para regresar la fuerza de nuestro partido. En cada rincón de Querétaro hay priistas, nuestra tarea es entonces, visitarlos y unirlos a este gran proyecto”.