Realizan balance tras lluvias en Corregidora

Como resultado del fenómeno natural se registraron afectaciones en algunas vialidades.

Derivado de la precipitación pluvial ocurrida el lunes en el municipio de Corregidora se mantuvieron recorridos en la zona urbana y en comunidades de la demarcación por parte de las autoridades municipales para atender oportunamente cualquier situación de riesgo.

Omar Lugo Aguilar, director de Protección Civil Municipal, informó que a partir de las 19:25 horas se registró una lluvia ligera en el municipio, motivo por el cual fueron realizados recorridos preventivos. Comentó que la precipitación incrementó su intensidad de moderada a fuerte, situación que prevaleció alrededor de 25 minutos.

Como resultado del fenómeno natural se registraron afectaciones en algunas vialidades, específicamente en el Libramiento Surponiente, a la altura de La Negreta y de Punta Esmeralda; en la calle Tulipanes, de la colonia Las Flores; en la Carretera 413 (a Coroneo), a la altura de El Batán; en Paseo Pirámides, del fraccionamiento Pirámides; y en Prolongación Ámsterdam debido a escurrimientos, por lo que fue distribuida costalera para apoyar a la ciudadanía.

De igual manera, abundó que intervinieron ante un taponamiento de un brazo auxiliar del dren cercano a Jardines de la Corregidora, lo cual fue atendido de inmediato. Detalló que en el lugar fue retirada una llanta que fue tirada en este lugar y que obstruía el cauce del agua. En esta colonia fueron distribuidos alrededor de 150 costales y personal de Servicios Públicos Municipales apoyó para el desazolve de torrenteras y de alcantarillado

Respecto al tema de la entrega de costalera, comentó que el municipio cuenta con diez puntos de distribución, en los que se tiene un total de 3 mil 500 costales para poder hacer uso de ellos en caso de que la ciudadanía lo necesite. Las personas que requieran de este apoyo podrán solicitarlo a través de la Línea Única de Emergencias 9-1-1

Puntualizó que se han realizado recorridos con el apoyo de Servicios Públicos, Seguridad Pública, Obras Públicas, así como con Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología en el Río El Pueblito, en los drenes Cimatario I y II, que es la infraestructura principal que desaloja el agua del municipio.

Resaltó que las dependencias mencionadas están involucradas en el tema y colaboran coordinadamente para reaccionar con prontitud y apoyar a la ciudadanía, con base en la instrucción del alcalde Roberto Sosa Pichardo, quien se encuentra pendiente en todo momento.

Dio a conocer que se tienen pronosticadas lluvias para el día de hoy, que puede ser desde moderadas hasta tener las mismas condiciones de la precipitación de ayer

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se informen a través de sitios oficiales, que mantengan limpios los techos de sus viviendas, de recoger la basura y no sacarla a la calle en caso de que llueva, no tirar objetos en drenes ni en la vía pública y que procuren resguardarse en sus domicilios en caso de que no sea necesario salir.

Como parte del seguimiento y trabajos en el tema, el alcalde y su equipo de gabinete sostuvieron una reunión para realizar el balance y determinar las acciones preventivas.